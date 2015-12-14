​Ян Брэдшоу: По проекту TAP будет подписано 45 тыс. договоров

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ По Трансадриатическому трубопроводу (TAP), эксплуатация которого начнется в 2020 году, в Европу будет транспортироваться 10 млрд. кубометров природного газа в год. Однако в будущем возможно расширение проекта TAP и увеличение его объема в два раза. Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TAP AG Ян Брэдшоу в интервью албанским СМИ.

По словам исполнительного директора, для расширения TAP достаточно установить дополнительно две компрессорные станции.

Я.Брэдшоу отметил, что TAP важен для Албании с нескольких позиций: "Сначала я хотел бы отметить, что TAP соединит Албанию с двумя большими энергетическими рынками. С другой стороны, официальная Тирана добьется привлечения прямых внешних инвестиций (FDİ). Я считаю, что TAP усилит геополитическую позицию Албании. В Албании имеется 400-километровая газовая сеть, которую можно подключить к TAP, однако прежде надо провести оценку нынешнего состояния инфраструктуры".

Представитель TAP сообщил, что Албания, Италия и Греция планируют скупить в целом 18 200 земельных участков для проекта: "Мы продолжаем заключать контракты с владельцами земель. В целом, будет приобретено 18 200 земельных участков, из них 10 тыс. - в Греции, 8 тыс. - в Албании, 200 - в Италии. Наряду с этим, будет подписано 45 тыс. договоров купли-продажи земельных участков".

Я.Брэдшоу добавил, что все три страны начнут прокладку труб практически одновременно: "Первые трубы в Албанию будут доставлены в начале 2016 года. Наиболее высокая точка, где будет проложен трубопровод, гора высотой 1 800 м. Этот вопрос мы также решим в скором времени".

Отметим, что в проекте TAP доля участия каждой из компаний BP, SOCAR и Statoil составляет 20%, Fluxys - 19%, Enagas - 16%, Axpo - 5%.

Напомним, что в начале декабря норвежская компания Statoil распространила информацию о продаже итальянской компании Snam 20%-ной доли в проекте TAP за 208 млн. евро.