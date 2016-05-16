Ян Брэдшоу: Для реализации TAP будут привлечены средства международных финансовых институтов

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Для финансирования Трансадриатичекого трубопровода (TAP) будут привлечены кредиты таких международных финансовых институтов как Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Европейский инвестиционный банк. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил управляющий директор TAP Ян Брэдшоу.

По его словам, в финансировании проекта ожидается также участие коммерческих кредиторов: "Изменения цен в нефтегазовой отрасли вынудило нас пересмотреть расходы. Мы продолжим реализацию TAP с учетом эффективности расходов".

Управляющий директор отметил, что TAP является частью проект Южного газового коридора, который оценивается в 45 млрд. долларов.

"Проект ТАР продвигается одновременно с "Шахдениз-2". Консорциум "Шахдениз" планирует осуществить первые поставки газа в Грузию и Турцию в конце 2018 года. А Европа получит первый азербайджанский газ через год после этого события - в начале 2020 года", - добавил он.

Он также подчеркнул, официальная церемония закладки фундамента ТАР, которая состоится 17 мая в Салониках в присутствии премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, является проявлением "благодарности" всем тем, кто поддерживает проект ТАР.

"Для реализации таких крупных проектов необходимы международное сотрудничество, политическая воля и поддержка", - отметил Я.Брэдшоу.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.