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Ялчын Рафиев: COP29 признана одной из самых значимых и исторических климатических конференций

Ялчын Рафиев: COP29 признана одной из самых значимых и исторических климатических конференций COP29 стала одной из самых важных и исторических конференций по климату благодаря достигнутым результатам.
Энергетика
4 июня 2025 г. 10:09
Ялчын Рафиев: COP29 признана одной из самых значимых и исторических климатических конференций

COP29 стала одной из самых важных и исторических конференций по климату благодаря достигнутым результатам.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

“Мы вправе утверждать это, учитывая контекст, в котором проходила COP29 - как геополитические сложности, так и вызовы самого переговорного процесса. В прошлом году выборы состоялись более чем в 60 странах, и в ряде случаев они привели к существенным политическим переменам. Некоторые пришедшие к власти правительства заняли иную, а порой и радикально отличающуюся позицию по вопросам изменения климата и борьбы с его последствиями”,- отметил Я. Рафиев.

По его словам, эти факторы значительно осложнили переговоры и достижение консенсуса между сторонами.

“Важно также понимать институциональную структуру процесса COP. В рамках Парижского соглашения действуют три ключевые направления: смягчение последствий, адаптация и финансирование. Каждая конференция COP фокусируется преимущественно на одной из этих сфер по ротационному принципу. От Баку ожидали прорыва в области климатического финансирования”, - подчеркнул он.

По его словам, финансирование выходит на передний план: необходимы как технологические решения, так и меры по наращиванию потенциала, чтобы страны могли реализовать свои климатические обязательства и амбиции.

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Версия на английском языке Yalchin Rafiyev: COP29 recognized as one of most significant, historical climate conferences
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: “COP29 ən əhəmiyyətli və tarixi iqlim konfranslarından biri kimi tanınıb”

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