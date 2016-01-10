Яценюк: Украина не будет покупать у России газ по цене 212 долларов за кубометр

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Украина не будет покупать газ у России по предложенной цене 212 долларов за тысячу кубометров, поскольку в Европе она покупает дешевле, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Об этом он заявил в эфире передачи "10 минут с премьер-министром".

"Мы перестали покупать газ у Российской Федерации. 1 января они выставили счет с ценой газа 212 долларов за тысячу кубометров. Мы не покупаем газ у России, потому что мы покупаем газ в Европейском союзе дешевле, чем нам предложила Россия. Средняя стоимость покупки газа в Евросоюзе около 200 долларов", - сказал премьер.

Ранее глава министерства финансов Украины Наталия Яресько заявила, что цена на газ в бюджете страны на 2016 год заложена на уровне 225 долларов за 1 тыс. кубометров.