Мировые цены на нефть повысились

Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали положительную динамику.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,75 доллара и составили 58,63 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость июльских контрактов на Brent повысилась на 1,42 доллара, до 70,11 доллара за баррель.