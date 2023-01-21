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WSJ: Зафиксирован рост спроса на буровые установки для морской добычи нефти

WSJ: Зафиксирован рост спроса на буровые установки для морской добычи нефти По всему миру зафиксирован рост спроса на буровые установки для морской добычи нефти из-за возросшей потребности в энергоносителях, сбоев поставок на фоне конфликта на Украине и цен на топливо, превышающих допандемийный уровень.
Энергетика
21 января 2023 г. 15:05
WSJ: Зафиксирован рост спроса на буровые установки для морской добычи нефти

По всему миру зафиксирован рост спроса на буровые установки для морской добычи нефти из-за возросшей потребности в энергоносителях, сбоев поставок на фоне войны в Украине и цен на топливо, превышающих допандемийный уровень.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно данным исследовательской компании Westwood Global Energy Group, в конце 2017 года из около 600 буровых установок, доступных для аренды, были задействованы только 63%, в декабре 20222 года этот показатель достиг уже 90%.Такие компании, как Transocean, Valaris, Noble сдают буровые установки в аренду и обслуживают их.

По данным газеты, бум морской добычи нефти может помочь экономике некоторых развивающихся стран.

Лидеры этого списка - США, Мексика и Норвегия.

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Версия на азербайджанском языке WSJ: “Dənizdə neft buruqlarına tələbat artır”
Версия на английском языке WSJ: Demand for offshore oil drilling rigs rises

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