WSJ: Зафиксирован рост спроса на буровые установки для морской добычи нефти

По всему миру зафиксирован рост спроса на буровые установки для морской добычи нефти из-за возросшей потребности в энергоносителях, сбоев поставок на фоне конфликта на Украине и цен на топливо, превышающих допандемийный уровень.

По всему миру зафиксирован рост спроса на буровые установки для морской добычи нефти из-за возросшей потребности в энергоносителях, сбоев поставок на фоне войны в Украине и цен на топливо, превышающих допандемийный уровень.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно данным исследовательской компании Westwood Global Energy Group, в конце 2017 года из около 600 буровых установок, доступных для аренды, были задействованы только 63%, в декабре 20222 года этот показатель достиг уже 90%.Такие компании, как Transocean, Valaris, Noble сдают буровые установки в аренду и обслуживают их.

По данным газеты, бум морской добычи нефти может помочь экономике некоторых развивающихся стран.

Лидеры этого списка - США, Мексика и Норвегия.