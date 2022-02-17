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WSJ: Саудовская Аравия отказала США ради нефтяного пакта с Россией

WSJ: Саудовская Аравия отказала США ради нефтяного пакта с Россией Саудовская Аравия отказалась по просьбе президента США Джо Байдена нарастить добычу нефти для снижения цен на энергоноситель.
Энергетика
17 февраля 2022 г. 17:29
WSJ: Саудовская Аравия отказала США ради нефтяного пакта с Россией

Саудовская Аравия отказалась по просьбе президента США Джо Байдена нарастить добычу нефти для снижения цен на энергоноситель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет обозреватель Wall Street Journal Бенуа Фокон.

Как отмечает автор, рост стоимости топлива поставил Эр-Рияд перед дилеммой: помочь Западу справиться с удорожанием сырья или придерживаться соглашения ОПЕК, которое приносит выгоду Москве и увеличивает траты Вашингтона.

"Крупнейший в мире экспортер сырой нефти решил встать на сторону России", — посетовал колумнист.

Фокон напомнил, что глава Белого дома неоднократно просил государства Персидского залива активно наращивать добычу энергоресурса, который после пандемии обходится американцам в два раза дороже. Байден стал еще более настойчивым, когда цена нефти приблизилась к отметке сто долларов за баррель. В ответ на это Саудовская Аравия сообщила, что будет соблюдать соглашение, в рамках которого страны ОПЕК и Россия договорились увеличивать производство на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

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