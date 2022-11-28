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WSJ: Рост поставок нефти из Венесуэлы маловероятно из-за технических вопросов

WSJ: Рост поставок нефти из Венесуэлы маловероятно из-за технических вопросов Несмотря на ослабление американских санкций, в ближайшее время Венесуэла не сможет поставлять на рынок существенные объемы нефти. Поскольку Chevron необходимо решить ряд технических задач, включая восстановление инфраструктуры.
Энергетика
28 ноября 2022 г. 11:22
WSJ: Рост поставок нефти из Венесуэлы маловероятно из-за технических вопросов

Несмотря на ослабление американских санкций, в ближайшее время Венесуэла не сможет поставлять на рынок существенные объемы нефти. Поскольку Chevron необходимо решить ряд технических задач, включая восстановление инфраструктуры.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

"Администрация Байдена внесла значительные изменения в свою политику в отношении Венесуэлы, когда позволила Chevron вновь добывать нефть в южноамериканской стране. Но это решение в краткосрочной перспективе даст небольшой рост мировой добычи нефти", - сообщает издание.

Ранее в ноябре американская администрация разрешила компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США, ослабив санкции, действующие в отношении латиноамериканского государства. Министерство финансов пояснило, что речь идет о совместных предприятиях с участием Chevron и венесуэльской PDVSA. Лицензия, выписанная сроком на полгода, при этом не позволяет выплачивать налоги или роялти правительству Венесуэлы.

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Версия на английском языке WSJ: More Venezuelan oil unlikely to reach markets soon due to technical issues

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