WSJ: Решение Байдена об экспорте СПГ создает сложности для Украины

Решение президента США Джо Байдена о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) создает сложности для Украины.

Решение президента США Джо Байдена о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) создает сложности для Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее украинский энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что Вашингтон и Киев заключили комплексное соглашение о поставках американского СПГ в Украину и в Восточную Европу.

WSJ напоминает, что многие европейские страны по-прежнему зависят от российского газа и соглашение между США и Украиной было призвано решить эту проблему. Но решение Байдена об экспорте СПГ создает новые трудности. В случае победы на предстоящих выборах американский лидер может сделать этот мораторий постоянным, отмечает газета.