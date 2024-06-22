О нас

WSJ: Решение Байдена об экспорте СПГ создает сложности для Украины

WSJ: Решение Байдена об экспорте СПГ создает сложности для Украины Решение президента США Джо Байдена о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) создает сложности для Украины.
Энергетика
22 июня 2024 г. 09:10
WSJ: Решение Байдена об экспорте СПГ создает сложности для Украины

Решение президента США Джо Байдена о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) создает сложности для Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее украинский энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что Вашингтон и Киев заключили комплексное соглашение о поставках американского СПГ в Украину и в Восточную Европу.

WSJ напоминает, что многие европейские страны по-прежнему зависят от российского газа и соглашение между США и Украиной было призвано решить эту проблему. Но решение Байдена об экспорте СПГ создает новые трудности. В случае победы на предстоящих выборах американский лидер может сделать этот мораторий постоянным, отмечает газета.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке WSJ: Baydenin mayeləşdirilmiş təbii qazın ixracı ilə bağlı qərarı Ukrayna üçün çətinliklər yaradır

Экслюзивные новости

Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49
Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08
Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi