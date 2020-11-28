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WSJ: ОПЕК+ планирует продлить сделку

WSJ: ОПЕК+ планирует продлить сделку Недавний рост цен на нефть меняет динамику рынка, что дает некоторым странам больше возможностей для спора
Энергетика
28 ноября 2020 г. 09:29
WSJ: ОПЕК+ планирует продлить сделку

ОПЕК и ее партнеры склоняются к продлению сокращения добычи нефти еще на два-три месяца.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом сообщили источники.

Как сообщает издание, сделка еще не заключена, и ряд вопросов, связанных с выполнением несколькими странами прежних обязательств, все еще могут помешать достижению соглашения на встрече на следующей неделе в режиме онлайн. Кроме того, недавний рост цен на нефть меняет динамику рынка, что дает некоторым странам больше возможностей для спора.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.

Предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

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