WoodMac ожидает вытеснение традиционных НПЗ интегрированными с нефтехимией заводами

В настоящее время более 30% мировых нефтеперерабатывающих заводов параллельно выпускают товарную нефтехимию

Экономические показатели интегрированных нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий в 2020 году значительно превзошли результаты НПЗ, выпускающих только топливо.

Как передает Report, об этом говорится в релизе Wood Mackenzie.

Одно из самых высокоинтегрированных нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий в Китае, Hengli, за первые три квартала 2020 года принесло чистую прибыль в размере более 1,4 млрд долларов США. В то же время бóльшая часть нефтеперерабатывающей отрасли несет значительные убытки.

«В ближайшие годы энергетический переход и связанная с ним электрификация глобального парка легковых автомобилей замедлят темпы роста мирового спроса на бензин и приведут к его снижению после 2030 года», — сказал Алан Гелдер, вице-президент Wood Mackenzie по нефтепереработке, химическим и нефтяным рынкам.

«Между тем на продукцию нефтехимии будет наблюдаться устойчивый рост спроса, особенно в развивающихся странах Азии. В течение следующего десятилетия мировой спрос на сырье для нефтехимии будет ежегодно расти более чем на 500 тыс. баррелей в сутки. Этот рост будет сдерживаться увеличением глобальных темпов переработки, поскольку общество сосредотачивает внимание на сокращении экологических проблем, связанных с пластиковыми отходами», — добавил эксперт.

«Переключение спроса с бензина на нефтехимию способствует интеграции нефтепереработки и нефтехимии, особенно для новых предприятий в Азии и на Ближнем Востоке. В настоящее время более 30% мировых нефтеперерабатывающих заводов параллельно выпускают товарную нефтехимию. Такие проекты получают выгоду как от диверсифицированного ассортимента продукции, так и от возможности раскрыть большую ценность за счет экономии на масштабе и синергии операционных затрат», — отметил Гелдер.

Китай уже наметил интегрированный путь развития нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимии, который обеспечивает прибыль, сопоставимую с доходами самых доходных перерабатывающих предприятий в Северной Америке, подчеркнули в Wood Mackenzie.

Два интегрированных завода второго поколения, Hengli и RhongSheng, были запущены в 2019 году и заработали на полную мощность в 2020 году. Если бы они были полностью введены в эксплуатацию в 2019 году, то стали бы одними из самых эффективных проектов в мире в 2020 году по прибыли на баррель нефти. Стоимость переработанной нефти оценивается примерно в 10 долларов США за баррель, свидетельствуют данные Wood Mackenzie's REM-Chemicals.

«За развитием этих производств нужно внимательно следить, поскольку их развертывание имеет глобальные последствия. Развитие таких высококонкурентных площадок затрудняет экспорт излишков бензина для нефтеперерабатывающих заводов в Атлантическом бассейне, поэтому дальнейший рост интегрированных с нефтехимией заводов ускорит закрытие традиционных НПЗ в Европе и США», — заявил Гелдер.

«Хотя Китай в настоящее время является безоговорочным лидером в области интегрированных с нефтехимией нефтеперерабатывающих заводов, ожидается, что в ближайшие годы возрастет значение Индии как места для инвестиций. Ближний Восток в последнее время стал больше интересоваться интеграцией как средством увеличения стоимости своего экспорта сырой нефти, поскольку его запасы газообразного сырья сокращаются», — резюмировал Гелдер из WoodMac.

Как сообщалось ранее, PKN Orlen расширит производство на своем нефтехимическом комплексе в Плоцке.

Отметим, что более половины перерабатывающих мощностей, которые будут введены в эксплуатацию в период между 2019 и 2027 гг., придутся на Азию. От 70 до 80% новых НПЗ будут ориентированы на производство пластмасс, прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA). Благодаря этому мировой спрос на нефть увеличится примерно на треть к 2030 году и почти наполовину до 2050 года.

Индийская Reliance Industries Ltd. за последние годы инвестировала около 20 млрд долларов США с тем, чтобы удвоить свои производственные мощности в нефтехимии и повысить эффективность переработки.