WoodMac: Актуальный климатический сценарий может убрать с рынка 77% СПГ

Более трех четвертей или 77% новых поставок СПГ оказались под угрозой неиспользования при сценарии, предусматривающем потепление климата не более чем на 2оС (т.н. 2-градусный сценарий).

Более трех четвертей или 77% новых поставок СПГ оказались под угрозой неиспользования при сценарии, предусматривающем потепление климата не более чем на 2оС (т.н. 2-градусный сценарий).

Как передает Report, об этом говорится в последнем отчете глобальной консалтинговой группы Wood Mackenzie.

Согласно этому сценарию, спрос на газ окажется под давлением из-за увеличения инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и хранение энергии в энергетическом секторе, а также из-за повышения энергоэффективности и внедрения новых технологий в неэнергетических секторах.

В случае реализации 2-градусного сценария экологический водород в долгосрочной перспективе поменяет правила игры и станет ключевым конкурентом потреблению газа к концу 2040 году. К 2050 году «зеленый» водород достигнет 10-процентной доли от общего спроса на энергию.

Главный аналитик WoodMac Катерина Филиппенко сказала: «В связи со снижением мирового спроса на газ пространство для новых разработок будет ограничено. Это серьезная проблема для компаний, рассматривающих окончательные инвестиционные решения (FID) по новым проектам. В “двухградусном мире” к 2040 году потребуется около 145 млрд куб. м в год дополнительных поставок СПГ по сравнению с 450 млрд куб. м в год в нашем базовом сценарии. И если мы рассмотрим неизбежное расширение FID для северного месторождения Катара на восток, пространство для новых проектов сократится до 104 млрд куб. м в год, что на 77% ниже нашего базового сценария».

Ожидается, что производители недорогого СПГ — Россия и Катар — будут первыми, кто восполнит небольшой пробел в поставках. При этом низкие цены на Henry Hub означают конкурентоспособность проектов СПГ в США. По мере того как Катар и РФ стремятся монетизировать свою низкозатратную ресурсную базу, а спрос на СПГ после 2035 года начнет снижаться, стратегическое обоснование для других инвестиций станет сомнительным.

Согласно Глобальной газовой модели WoodMac, при 2-градусном сценарии будет реализовано лишь несколько австралийских проектов, в результате чего страна окажется в списке ведущих экспортеров СПГ. В то же время расширение мощностей СПГ в Канаде и Мозамбике, скорее всего, не состоится.

Категория проектов, наиболее пострадавших при 2-градусной траектории, определяется до начала FID. Ожидается, что в 2040 г. добыча на этих проектах будет примерно на 1,3 трлн куб. м меньше, чем в базовом сценарии WoodMac. Низкие цены могут свести на нет любые новые инвестиции в более сложные с экономической точки зрения проекты, и выживут только самые экономичные и гибкие.

«По сравнению с базовым сценарием WoodMac, при 2-градусном сценарии около 12 трлн куб. м обнаруженных ресурсов газа останутся невостребованными. Это более чем в три раза превышает глобальный объем добычи газа в 2020 году. Бòльшая часть неиспользованного ресурса придется на США, РФ и Ближний Восток. Эти регионы столкнутся с уменьшением экспортных возможностей своих обширных газовых ресурсов в дополнение к снижению внутреннего спроса на газ», — добавила Филиппенко.

В WoodMac обратили внимание на то, что в 2021 году австралийские операторы должны санкционировать газовые проекты на сумму около 11 млрд долларов США.

Ранее Wood Mackenzie рассказал о факторах риска для инвестиций в проекты СПГ. Среди них растущий интерес инвесторов и политиков к новым «зеленым» технологиям, включая экологически чистый водород и CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage — Улавливание, утилизация и хранение углеводорода), растущее влияние спотовых цен на экономику СПГ-проектов и растущее внимание к углеродоемкости производства.