Wood Mackenzie: Мировые НПЗ скоро станут убыточными

В этом году маржа НПЗ несколько улучшилась благодаря восстановлению спроса на бензин в Китае и США

Мировая отрасль переработки нефти в краткосрочной перспективе будет испытывать большие трудности. Низкая маржа и структурный избыток производственных мощностей являются ближайшими вызовами, стоящие перед отраслью.

Как передает Report, об этом пишет oilexp со ссылкой на исследование консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Но есть и другие проблемы, которые нефтепереработчикам необходимо преодолеть, если они хотят оставаться актуальными в условиях энергоперехода, отмечают в WoodMac. Глобальная маржа переработки сейчас выше, чем в то же время в прошлом году. Но она по-прежнему значительно ниже средних 5-летних показателей.

«Кроме того, маркетинговый бизнес с точки зрения объемов также не так силен», — отметила главный финансовый директор Royal Dutch Shell Джессика Уль.

В этом году маржа НПЗ несколько улучшилась благодаря восстановлению спроса на бензин в Китае и США. Но этот процесс был неравномерным. По данным Wood Mackenzie, мировой спрос на авиакеросин по-прежнему отстает от восстановления спроса на бензин, заставляя нефтепереработчиков смешивать авиакеросин с дизтопливом. Это увеличивает предложение ДТ и снижает маржу.

«Глобальная композитная маржа в этом году в среднем составляет 1,8 доллара США за баррель. Это менее половины от среднего 5-летнего показателя в 4,25 доллара США за баррель. С открытием новых нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в Азии мы не ожидаем восстановления маржи переработки в следующем году», — пояснил Алан Гелдер, вице-президент WoodMac по анализу нефтепереработки.

Избыточные производственные мощности в отрасли приводят к снижению глобальных показателей рентабельности. Wood Mackenzie ожидает, что этот ключевой показатель составит в 2021 году в среднем чуть более 75%. Хотя он будет выше, чем во II квартале 2020 года, когда он составлял 68%. И данный показатель все еще ниже среднего на уровне 80% за пять лет до этого.

WoodMac отмечает, что если мировая нефтеперерабатывающая промышленность не увидит дальнейших масштабных мероприятий по рационализации, этот сектор может никогда не вернуться к 80-процентной загрузке мощностей. Текущий кризис представляет собой реальную угрозу для небольших и менее эффективных нефтеперерабатывающих заводов в Европе и Азии.

Даже крупные нефтяные компании признают, что некоторые НПЗ стали экономически невыгодными из-за жесткой региональной конкуренции и ожиданий снижения спроса на топливо в долгосрочной перспективе. Например, ExxonMobil и BP объявили о закрытии своих НПЗ в Австралии, теперь они планируют превратить их в терминалы для импорта топлива.

Согласно анализу Wood Mackenzie, проведенному в середине прошлого года, в Европе перерабатывающие мощности в объеме 1,4 млн баррелей в сутки находятся под серьезной угрозой закрытия не позднее 2023 года.

Отметим, что стоимость барреля сентябрьской нефти Brent 15 июля утром составила 74,25 доллара США (-0,68). Баррель сентябрьской нефти WTI торговался по 72,55 доллара США (-0,79%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 74,76 и 73,13 доллара США соответственно.