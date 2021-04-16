Wood Mackenzie: Цена на нефть к 2030 году упадет до 40 долларов

Падение спроса на нефть ускорится до 2 млн баррелей в сутки и достигнет 35 млн баррелей в сутки к 2050 году

Мировые цены на нефть могут упасть примерно до 40 долларов США за баррель к 2030 году, если правительства будут настаивать на сокращении потребления топлива в соответствии с поддерживаемыми ООН планами по ограничению глобального потепления.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение ведущей консалтинговой компании в области энергетики Wood Mackenzie.

В отчете, описывающем сценарий, при котором мир будет решительно бороться с выбросами парниковых газов за счет электрификации транспорта и промышленности, базирующаяся в Эдинбурге Wood Mackenzie заявила, что потребление нефти начнет резкое падение уже в 2023 году.

Падение спроса ускорится до 2 млн баррелей в сутки и достигнет 35 млн баррелей в сутки к 2050 году. Это на 60% снизит выбросы «нефтяного» углерода по сравнению с сегодняшними уровнями.

Потребление нефти достигло рекордного уровня — около 100 млн баррелей в сутки — в 2019 году и, как ожидается, в этом году резко вырастет после обвала в прошлом году на фоне эпидемии коронавируса.

В результате цены на нефть начнут падать в конце текущего десятилетия, говорится в отчете WoodMac. Согласно сценарию ускоренного энергетического перехода, ожидается, что к 2030 году цены на нефть марки Brent уменьшатся и в среднем составят 40 долларов США за баррель, по сравнению с текущими ценами около 65 долларов США за баррель.

К 2050 году цена на нефть марки Brent может упасть до 10–18 долларов США за баррель.

«Если мы будем поддерживать глобальное потепление на уровне [не больше] 2оС, установленном Парижским соглашением (при поддержке ООН), энергетическая матрица изменится, и изменится коренным образом», — сказала Анн-Луиза Хиттл из WoodMac.

Тем не менее, текущая мировая политика далека от Парижского соглашения, поскольку в настоящее время ожидается повышение температуры на 3оС по сравнению с доиндустриальным уровнем к 2100 году, подчеркнула компания WoodMac.

Быстрое падение спроса также означает, что существующих источников поставок нефти будет достаточно, чтобы удовлетворить весь будущий спрос, с ограниченными потребностями в разработке новых месторождений, предупреждают в WoodMac.

Резкое падение спроса и цен на нефть в ближайшие десятилетия окажет серьезное влияние на крупных производителей нефти, таких как члены Организации стран-экспортеров нефти, отмечается в отчете консалтинга из Эдинбурга.

«Резкое падение спроса не позволяет ключевым производителям нефти управлять рынком и поддерживать цены так, как это происходит сегодня. Однако, несмотря на утрату способности устанавливать цены, производители дешевой нефти из стран ОПЕК на Ближнем Востоке останутся основными поставщиками нефти», — считают в WoodMac.

В отчете сказано, что природный газ, наименее загрязняющее ископаемое топливо, будет лучше, чем нефть, если он заменит уголь для выработки электроэнергии, особенно в быстрорастущих азиатских странах.

При падении цен на нефть газ в конечном итоге будет торговаться с премией по сравнению с нефтью по сценарию WoodMac. Согласно прогнозу WoodMac, эталонные цены Henry Hub в США будут торговаться на уровне от 3 до 4 долларов США за тысячу кубических футов (mcf).

Спрос на газ в Азии будет расти в среднем на 1,5% в год до 2050 года. Это компенсирует спад на более зрелых рынках, которые будут переключаться с газа на возобновляемые источники энергии.

В Wood Mackenzie считают, что более трех четвертей, или 77% новых поставок сжиженного природного газа (СПГ) оказались под угрозой неиспользования при сценарии, предусматривающем потепление климата не более чем на 2оС.