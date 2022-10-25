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Wintershall изучает возможность отделения международного бизнеса от российского

Wintershall изучает возможность отделения международного бизнеса от российского Германская компания Wintershall Dea в настоящее время изучает возможность отделения своего международного бизнеса от деятельности в России.
Энергетика
25 октября 2022 г. 16:54
Wintershall изучает возможность отделения международного бизнеса от российского

Германская компания Wintershall Dea в настоящее время изучает возможность отделения своего международного бизнеса от деятельности в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава компании Марио Мерен в ходе телеконференции.

"Мы также анализируем, может ли международный бизнес Wintershall Dea быть юридически отделен от всего российского бизнеса", - сказал он, добавив, что это достаточно сложный анализ.

Wintershall Dea оценивает стоимость внеоборотных активов российского сегмента своего бизнеса примерно в 2,6 млрд евро на конец III квартала, уточнил финансовый директор компании Пол Смит.

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Версия на английском языке Wintershall exploring possibility of separating its int'l business from Russian

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