Wintershall изучает возможность отделения международного бизнеса от российского

Германская компания Wintershall Dea в настоящее время изучает возможность отделения своего международного бизнеса от деятельности в России.

Германская компания Wintershall Dea в настоящее время изучает возможность отделения своего международного бизнеса от деятельности в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава компании Марио Мерен в ходе телеконференции.

"Мы также анализируем, может ли международный бизнес Wintershall Dea быть юридически отделен от всего российского бизнеса", - сказал он, добавив, что это достаточно сложный анализ.

Wintershall Dea оценивает стоимость внеоборотных активов российского сегмента своего бизнеса примерно в 2,6 млрд евро на конец III квартала, уточнил финансовый директор компании Пол Смит.