Wintershall Dea вывозит персонал из РФ, изучает варианты выхода из российских активов

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы - германская Wintershall Dea изучает доступные варианты выхода из своих российских активов и вывозит персонал из России.

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы - германская Wintershall Dea изучает доступные варианты выхода из своих российских активов и вывозит персонал из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе пресс-конференции заявил глава компании Марио Мерен.

"Мы больше не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. Наше решение окончательное. Мы начали предпринимать соответствующие шаги в последние недели. Начали процесс закрытия офиса в Санкт-Петербурге, сокращая число местных коллег. Мы также вернули наших экспатриированных коллег из России обратно в их домашние юрисдикции. Мы также рассматриваем различные опции по выходу из активов", - сказал он.

По его словам, процесс выхода из российских активов продолжается и является сложным, так как российские власти постоянно создают новые барьеры, препятствия и административные процедуры для выхода.