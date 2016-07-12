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    ​Wincor Nixdorf получила заказ на поставку услуг для сервисных станций SOCAR в Швейцарии

    Компания обеспечит станции оборудованием, программным обеспечением и услугами

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Швейцарии – компания SOCAR Energy Switzerland сделала заказ компании Wincor Nixdorf на закупку оборудования, программного обеспечения и услуг для 149 сервисных станций SOCAR.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте компании Wincor Nixdorf.

    Wincor Nixdorf установит на сервисных станциях SOCAR POS-терминал 200 Beetle/M III, программное обеспечение NAMOS и 149 контроллеров Fusion 6000.

    В дополнение к программному обеспечению и поставкам оборудования, договор охватывает услуги первого, второго и третьего уровня.

    Отметим, что в головном офисе SOCAR Energy Switzerland GmbH в Цюрихе и других дочерних структурах работают 800 сотрудников.

    16 ноября 2011 года в швейцарском Цюрихе Госнефтекомпания Азербайджана и компания Exxon Mobil Central Europe Holding GmbH подписали договор о купле-продаже акций компании Esso Schweiz GmbH – швейцарского филиала американской Exxon Mobil.

    С приобретением Esso Switzerland в распоряжение SOCAR перешла розничная сеть, включающая более 170 автозаправочных станций, подразделение компании, занимающееся топливным маркетингом, газозаполняющий завод в Ванген-Ольтенде, пункты заправок авиатопливом в аэропортах Женевы и Цюриха, акции соответствующих совместных предприятий, а также акции швейцарской компании по поставкам и распределению, контролирующей имеющее терминалы и трубопроводы совместное предприятие. 

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