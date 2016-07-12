​Wincor Nixdorf получила заказ на поставку услуг для сервисных станций SOCAR в Швейцарии

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Швейцарии – компания SOCAR Energy Switzerland сделала заказ компании Wincor Nixdorf на закупку оборудования, программного обеспечения и услуг для 149 сервисных станций SOCAR.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте компании Wincor Nixdorf.

Wincor Nixdorf установит на сервисных станциях SOCAR POS-терминал 200 Beetle/M III, программное обеспечение NAMOS и 149 контроллеров Fusion 6000.

В дополнение к программному обеспечению и поставкам оборудования, договор охватывает услуги первого, второго и третьего уровня.

Отметим, что в головном офисе SOCAR Energy Switzerland GmbH в Цюрихе и других дочерних структурах работают 800 сотрудников.

16 ноября 2011 года в швейцарском Цюрихе Госнефтекомпания Азербайджана и компания Exxon Mobil Central Europe Holding GmbH подписали договор о купле-продаже акций компании Esso Schweiz GmbH – швейцарского филиала американской Exxon Mobil.

С приобретением Esso Switzerland в распоряжение SOCAR перешла розничная сеть, включающая более 170 автозаправочных станций, подразделение компании, занимающееся топливным маркетингом, газозаполняющий завод в Ванген-Ольтенде, пункты заправок авиатопливом в аэропортах Женевы и Цюриха, акции соответствующих совместных предприятий, а также акции швейцарской компании по поставкам и распределению, контролирующей имеющее терминалы и трубопроводы совместное предприятие.