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    Welt: Ситуация с зависимостью Германии от российского газа может измениться после визита Меркель в Азербайджан

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ "Со строительством "Северного потока-2", проекта российского газового гиганта "Газпрома", Германия станет еще более зависимой от российского газа, но ситуация может измениться с визитом канцлера Ангелы Меркель в Азербайджан".

    Как сообщает Report, об этом пишет российский обозреватель газеты Welt Павел Локшин.

    По его словам, официальный Берлин не хочет зависеть только от импорта энергоносителей из России: "В этом смысле Азербайджан с его богатыми нефтегазовыми ресурсами может представлять большой интерес для Германии".

    Эксперт также коснулся возможного сотрудничества Германии с Азербайджаном в военной сфере. Он напомнил, что немецкая компания Rheinmetal выразила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном: "Видимо, компания намерена конкурировать с Россией, крупнейшим поставщиком оружия в Азербайджан".

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