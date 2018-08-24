Welt: Ситуация с зависимостью Германии от российского газа может измениться после визита Меркель в Азербайджан

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ "Со строительством "Северного потока-2", проекта российского газового гиганта "Газпрома", Германия станет еще более зависимой от российского газа, но ситуация может измениться с визитом канцлера Ангелы Меркель в Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом пишет российский обозреватель газеты Welt Павел Локшин.

По его словам, официальный Берлин не хочет зависеть только от импорта энергоносителей из России: "В этом смысле Азербайджан с его богатыми нефтегазовыми ресурсами может представлять большой интерес для Германии".

Эксперт также коснулся возможного сотрудничества Германии с Азербайджаном в военной сфере. Он напомнил, что немецкая компания Rheinmetal выразила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном: "Видимо, компания намерена конкурировать с Россией, крупнейшим поставщиком оружия в Азербайджан".