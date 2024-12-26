Вюсал Шихалиев: Реформы в сфере подключения к электросети улучшили международные рейтинги страны

Реформы в сфере подключения к электросети и внедрение электронных услуг в Азербайджане положительно сказались на бизнес-среде и улучшили международные рейтинги страны.

Реформы в сфере подключения к электросети и внедрение электронных услуг в Азербайджане положительно сказались на бизнес-среде и улучшили международные рейтинги страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил руководитель cекретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вюсал Шихалиев на отчетном заседании рабочей группы "Подключение к сетям электроснабжения".

По его словам, дальнейшее совершенствование достижений и работа над новыми направлениями остаются приоритетами.

На заседании обсудили реализацию мер по повышению прозрачности подключения к электросетям и улучшение информированности предпринимателей. Также был рассмотрен диагностический документ по индикатору "Коммунальные услуги (электричество)".