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Вюсал Шихалиев: Реформы в сфере подключения к электросети улучшили международные рейтинги страны

Вюсал Шихалиев: Реформы в сфере подключения к электросети улучшили международные рейтинги страны Реформы в сфере подключения к электросети и внедрение электронных услуг в Азербайджане положительно сказались на бизнес-среде и улучшили международные рейтинги страны.
Энергетика
26 декабря 2024 г. 11:06
Вюсал Шихалиев: Реформы в сфере подключения к электросети улучшили международные рейтинги страны

Реформы в сфере подключения к электросети и внедрение электронных услуг в Азербайджане положительно сказались на бизнес-среде и улучшили международные рейтинги страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил руководитель cекретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вюсал Шихалиев на отчетном заседании рабочей группы "Подключение к сетям электроснабжения".

По его словам, дальнейшее совершенствование достижений и работа над новыми направлениями остаются приоритетами.

На заседании обсудили реализацию мер по повышению прозрачности подключения к электросетям и улучшение информированности предпринимателей. Также был рассмотрен диагностический документ по индикатору "Коммунальные услуги (электричество)".

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Şıxəliyev: "Elektrik şəbəkəsinə qoşulmadakı islahatlar beynəlxalq reytinqləri yaxşılaşdırıb"

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