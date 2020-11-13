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Выручка одной из крупнейших энергокомпаний Европы снизилась почти на 9%

Выручка одной из крупнейших энергокомпаний Европы снизилась почти на 9% По итогам года компания, как и летом, прогнозирует чистую прибыль в диапазоне 1,7-1,9 миллиарда евро
Энергетика
13 ноября 2020 г. 13:26
Выручка одной из крупнейших энергокомпаний Европы снизилась почти на 9%

Выручка одной из крупнейших энергокомпаний Европы, французской Engie, по итогам первых девяти месяцев 2020 года сократилась в годовом выражении на 8,5%, до 39,6 миллиарда евро.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Показатель чистой прибыли за январь-сентябрь Engie не представила.

Операционная прибыль Engie в отчетном периоде снизилась в годовом выражении на 27,9% и составила 2,8 миллиарда евро. Показатель EBITDA составил 6,2 миллиарда евро, что на 13% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.

Компания также отмечает, что на конец сентября ее чистый долг снизился на 0,2 миллиарда евро по сравнению с концом 2019 года, до 25,7 миллиарда евро.

По итогам года компания, как и летом, прогнозирует чистую прибыль в диапазоне 1,7-1,9 миллиарда евро, EBITDA — на уровне 9-9,2 миллиарда евро. Капитальные затраты, как пишет компания, по итогам года составят от 7,5 до 8 миллиардов евро.

Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.

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