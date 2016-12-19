"Газпром" ожидает снижения выручки более чем на 10%

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Газпром" по итогам 2016 года ожидает снижения выручки в долларовом выражении на 10%, показателя EBITDA - на 30% по сравнению с прошлым годом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель председателя правления российского газового холдинга Андрей Круглов в интервью журналу "Газпром".

"По итогам 2016 года, по нашим предварительным оценкам, выручка группы в долларовом выражении может снизиться более чем на 10%. Снижение EBITDA по отношению к 2015 году в долларовом выражении может превысить 30%, а в рублевом - более 25%. Чистая прибыль группы по итогам 2016 года из-за преобладания валютной задолженности в нашем кредитном портфеле будет в значительной степени зависеть от динамики курсовых разниц, размер которых будет определяться курсом рубля на последний рабочий день года", - заявил А. Круглов.

