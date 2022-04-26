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Вырос объем нефти, транспортированной через грузинский участок трубопровода БТД

Вырос объем нефти, транспортированной через грузинский участок трубопровода БТД Вырос объем нефти, транспортированной через грузинский участок трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).
Энергетика
26 апреля 2022 г. 15:51
Вырос объем нефти, транспортированной через грузинский участок трубопровода БТД

Вырос объем нефти, транспортированной через грузинский участок трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в нефтегазовой корпорации Грузии.

В марте по трубопроводу было транспортировано 2,4 млн тонн нефти, что является самым высоким показателем за первый квартал текущего года. В январе транзит составил 2,3 млн тонн, а в феврале - 2 млн тонн нефти.

В 2021 году объем нефти, транспортированной через территорию Грузии по трубопроводу БТД, составил 26 млн тонн. Это на 5% меньше в годовом сравнении.

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