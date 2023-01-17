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Вырастет объем нефти и нефтепродуктов, транспортируемых через Азербайджан

Вырастет объем нефти и нефтепродуктов, транспортируемых через Азербайджан В этом году увеличится объем перевозки нефти и нефтепродуктов через Азербайджан.
Энергетика
17 января 2023 г. 15:23
Вырастет объем нефти и нефтепродуктов, транспортируемых через Азербайджан

В этом году увеличится объем перевозки нефти и нефтепродуктов через Азербайджан.

Об этом Report заявил эксперт в области транспорта Рауф Агамирзаев.

Он отметил, что в 2022 году ЗАО "Азербайджанские железные дороги" перевезло 18,7 млн тонн грузов, основную часть которых составили нефть и нефтепродукты.

Эксперт сообщил, ссылаясь на данные ЗАО, что в 2021 году первое место среди перевезенных по азербайджанским железным дорогам грузов занимали сырая нефть и нефтепродукты (5,2 млн тонны): "В 2022 году по железным дорогам Азербайджана перевезено 6,4 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, что на 23% больше, чем в 2021 году. Из перевезенных нефтепродуктов 2,9 млн тонн приходятся на транзитные перевозки. По железной дороге Азербайджана транспортируются как местная сырая нефть и нефтепродукты, так и транзитные. Если учесть, что в 2022 году было осуществлено на 2,6 млн тонн больше транзитных и общих нефтеперевозок, чем в 2021 году, можно сказать, что потенциал железной дороги по транспортировке нефти и нефтепродуктов больше, чем реализовано на данный момент".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan üzərindən daşınan neft və neft məhsullarının həcmi artacaq

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