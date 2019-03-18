​Выработка ветровой энергии в Азербайджане увеличилась в 8 раз

В январе-феврале этого года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром произведено продукции и оказано услуг на 368,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост составил 2,3%.

Производство в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов увеличилось на 12,1% - до 49,4 млн манатов.

За указанный период общее производство электроэнергии в стране составило 4 178,7 млн кВт/час, что на 1,4% превышает прошлогодний показатель.

Производство энергии на тепловых электростанциях увеличилось на 1,4% - до 3 829,2 млн кВт/час, на водных электростанциях сократилось на 1,8% - до 181,6 млн кВт/час.

За 2 месяца выработано 18,7 млн кВт/час ветровой энергии, что в 7,8 раза больше показателя за январь-февраль 2018 года.

За этот период выработка солнечной энергии в стране увеличилась на 15,9% и составила 5,1 млн кВт/час.