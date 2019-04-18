Выработка ветровой энергии в Азербайджане увеличилась более чем в 8 раз

В январе-марте этого года в Азербайджане в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром произведено продукции и оказано услуг на 552,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост составил 3,2%.

Производство в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов увеличилось на 9,3% - до 71,9 млн манатов.

За указанный период общее производство электроэнергии в стране составило 6 340,5 млн кВт/часов, что на 3,5% превышает прошлогодний показатель.

Производство на гидроэлектростанциях сократилось на 11% - до 295 млн кВт/часов, на тепловых электростанциях увеличилось на 4,1% - до 5 778,8 млн кВт/часов.

За 3 месяца выработано 31,8 млн кВт/часов ветровой энергии, что в 8,4 раза больше показателя за январь-март 2018 года.

За этот период выработка солнечной энергии в стране увеличилась на 10,8% и составила 8,2 млн кВт/час.