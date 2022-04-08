Выдано 29 разрешений на операции с товарами из перечня по экспортному контролю

В течение первого квартала текущего года Министерство энергетики Азербайджана в соответствии с правилами "Выдачи специального разрешения на товары, подпадающие под экспортный контроль (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности)" выдало в об

В течение первого квартала текущего года Министерство энергетики Азербайджана в соответствии с правилами "Выдачи специального разрешения на товары, подпадающие под экспортный контроль (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности)" выдало в общей сложности 29 разрешений на импорт, экспорт и транзит товаров, подпадающих под экспортный контроль.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, 24 разрешения связано с импортом, одно - с экспортом, четыре - с транзитом товаров, подпадающих под экспортный контроль.