Ввозимые в страну для реконструкции НПЗ материалы освобождены от таможенных пошлин

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Внесены изменения в постановление Кабинета Министров "О ставках таможенных пошлин при экспортно-импортных операциях Азербайджанской Республики".

Как передает Report, распоряжение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Отмечается, что согласно подтвердительным документам министерства энергетики, в рамках реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов, ввозимые в страну оборудование и материалы освобождаются от таможенной пошлины.

Решение вступает в силу через 30 дней после публикации и будет действовать до 31 декабря 2021 года.