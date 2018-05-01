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    Ввозимые в страну для реконструкции НПЗ материалы освобождены от таможенных пошлин

    Решение будет действовать до 31 декабря 2021 года.

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Внесены изменения в постановление Кабинета Министров "О ставках таможенных пошлин при экспортно-импортных операциях Азербайджанской Республики".

    Как передает Report, распоряжение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

    Отмечается, что согласно подтвердительным документам министерства энергетики, в рамках реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов, ввозимые в страну оборудование и материалы освобождаются от таможенной пошлины.

    Решение вступает в силу через 30 дней после публикации и будет действовать до 31 декабря 2021 года.

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