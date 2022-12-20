Ввозимое в страну оборудование для ТЭС "Азербайджан" освобождено от таможенной пошлины

Кабинет министров внес поправки в постановление "О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям" от 22 апреля 1998 года.

Кабинет министров внес поправки в постановление "О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям" от 22 апреля 1998 года.

Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в соответствии с подтверждающими документами ОАО "Азерэнержи", оборудование и запчасти, ввозимые в страну в рамках проекта создания дополнительной генерационной мощности в 1 280 МВт на теплоэлектростанции "Азербайджан", освобождаются от таможенной пошлины.

Решение вступает в силу спустя 30 дней с момента публикации и будет действовать в течение трех лет.