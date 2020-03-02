​Ввоз топлива ТС-1 освобожден от таможенных пошлин

Кабинет министров внес изменение в постановления об "Акцизных ставках на ввозимые на территорию Азербайджанской республики подакцизные товары" и о "Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин", сообщает Report.

Акцизный налог на 1 тонну топлива ТС-1 для реактивных двигателей, а также осветительного керосина КО-20 и технического керосина КТ-2 снизились с 80 манатов до 1 маната.

Акцизные ставки на прочие виды топлива для реактивных двигателей и других целей остались на уровне 80 манатов.

Азербайджан также отменил ввозные пошлины на топливо ТС-1 для реактивных двигателей, а также осветительный керосин КО-20 и технический керосин КТ-2. Ранее размер пошлины на эти товары составлял 15%.

Оба решения вступают в силу через 30 дней с момента опубликования и сохранят законную силу до 1 января 2021 года.