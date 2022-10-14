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Вусал Гасымлы: Потенциал возобновляемой энергии Карабаха и Восточного Зангезура составляет 10 тыс. мегаватт

Вусал Гасымлы: Потенциал возобновляемой энергии Карабаха и Восточного Зангезура составляет 10 тыс. мегаватт Освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур имеют потенциал возобновляемой энергии, включая солнечную, ветровую и гидроэнергию, в объеме более 10 тысяч мегаватт.
Энергетика
14 октября 2022 г. 13:45
Вусал Гасымлы: Потенциал возобновляемой энергии Карабаха и Восточного Зангезура составляет 10 тыс. мегаватт

Освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур имеют потенциал возобновляемой энергии, включая солнечную, ветровую и гидроэнергию, в объеме более 10 тысяч мегаватт.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на презентации книги "Зеленая экономика“, выпущенной при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Он напомнил, что и Карабахский, и Восточно-Зангезурский экономические районы объявлены президентом "зеленой зоной", в рамках которой в первую очередь предполагается использование альтернативных источников энергии.

По его словам, на освобожденных территориях имеется около 3 млрд кубометров водных ресурсов: "Эти водные ресурсы будут играть важную роль в орошении и обеспечении населения питьевой водой. Это также можно считать ключевой частью "зеленой экономики". На освобожденных территориях имеются достаточные запасы минеральной воды, что очень важно с точки зрения развития оздоровительного туризма".

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun 10 min meqavat günəş, su və külək enerjisi potensialı var"  

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