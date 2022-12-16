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Вугар Байрамов: "Азеригаз" следует своевременно обнулять газовые счетчики

Вугар Байрамов: "Азеригаз" следует своевременно обнулять газовые счетчики Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) должно своевременно обнулять лимиты.
Энергетика
16 декабря 2022 г. 13:28
Вугар Байрамов: Азеригаз следует своевременно обнулять газовые счетчики

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) должно своевременно обнулять газовые счетчики.

Как сообщает Report, об этом депутат Вугар Байрамов заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"2022 год подходит к концу, в 2023 году лимиты на газовых счетчиках на газ будут обнулены. В этом году этот процесс задержался на 10 дней. Было бы целесообразно если бы "Азеригаз" обнулял лимиты своевременно. К концу года людям приходится оплачиваться газ по более высокой цене по причине превышения годового лимита, что увеличивает затраты на использование "голубого топлива" растут", - отметил он.

Отметим, что в Азербайджане действует трехступенчатая тарификация за газ для населения.

Так, стоимость одного кубометра газа для населения, объем годового потребления, которого не превышает 1200 кубометров, составляет 0,1 манатов. Стоимость одного кубометра газа для населения, объем годового потребления которого составляет 1200-2500 кубометров составит 0,2 манат. Абоненты, потребляющие в год свыше 2 500 кубометров газа, платят 0,25 манатов за каждый кубометр свыше 2500 кубометров.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Bayramov: "Azəriqaz” limitləri vaxtında sıfırlasın"

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