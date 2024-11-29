Вугар Байрамов: Азербайджан - лидер по привлечению инвестиций в зеленую энергетику в регионе

Азербайджан является страной, привлекающей наибольшее количество инвестиций в сектор зеленой энергетики в регионе.

Азербайджан является страной, привлекающей наибольшее количество инвестиций в сектор зеленой энергетики в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

По словам Байрамова, в последние годы в развитие зеленой энергии было инвестировано более 1 млрд долларов США: "Эти средства способствовали повышению эффективности возобновляемых источников энергии как в Азербайджане, так и в регионе в целом".

Депутат отметил, что доля зеленой энергии в общем энергопотреблении Азербайджана составляет 17%. "В соответствии с целями, установленными президентом Ильхамом Алиевым, к 2030 году этот показатель должен достичь 35%. Также Азербайджан намерен сократить выбросы углерода на 40% к 2030 году", - сказал депутат.

Ссылаясь на данные международных организаций, парламентарий подчеркнул, что доля Азербайджана в глобальных выбросах углерода составляет менее 0,1%. В 2024 году производство зеленой энергии в стране увеличилось на 80% по сравнению с прошлым годом.

"Все эти факты и цифры подтверждают, что Азербайджан занимает одно из ведущих мест в области зеленой энергетики и энергоэффективности", - отметил депутат.