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Вучич: Сербия зарезервировала 588 млн кубометров газа на зиму

Вучич: Сербия зарезервировала 588 млн кубометров газа на зиму Сербия зарезервировала в хранилищах на своей территории, а также в Венгрии 588 млн кубометров газа на зиму.
Энергетика
7 июля 2023 г. 16:19
Вучич: Сербия зарезервировала 588 млн кубометров газа на зиму
Александар Вучич

Сербия зарезервировала в хранилищах на своей территории, а также в Венгрии 588 млн кубометров газа на зиму.

Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Вене.

"При постоянных поставках не должно быть никаких проблем с газом этой зимой вне зависимости от того, что ожидается рост цен. Думаю, что у нас он будет минимальным или его совсем не будет", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.

На это Орбан отметил, что раньше Сербия получала газ через Венгрию, а теперь наоборот, газ через Сербию поставляется в Венгрию (через "Турецкий поток и ГТС Болгарии) и обе стороны подходят к этому ответственно.

Власти Сербии и Венгрии подписали в июне договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом, прежде всего, на сербском рынке. Правительство Сербии перед тем выдало предварительное согласие на регистрацию компании Serbhungas для торговли газом на сербском рынке. Замглавы правительства и министр финансов Сербии Синиша Мали ранее рассказал о создании совместного предприятия госкомпанией "Србиягаз" и венгерской электроиндустрией MVM для совместной торговли газом на сербском рынке и его закупок за рубежом.

В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром". Осенью ожидается начало поставок сжиженного природного газа в Сербию и далее в Венгрию из терминалов в Греции через Болгарию по соединительному газопроводу Ниш-Димитровград.

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