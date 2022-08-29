О нас

Вучич: Сербия планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году

Вучич: Сербия планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году Сербия также планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году.
Энергетика
29 августа 2022 г. 23:56
Вучич: Сербия планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году

Сербия планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил Президент Сербии Александр Вучич.

Вучич подчеркнул, что финансы страны достаточно устойчивы, чтобы обеспечить альтернативы российским энергоносителям, чтобы справиться с нехваткой поставок, ожидаемой в ближайшие месяцы.

Балканская страна сильно зависит от российской нефти и газа, которые были подорваны после войны в Украине и введения санкций против Москвы со стороны ЕС, к которому стремится присоединиться Сербия.

Вучив сказал, что Сербия искала источники топлива везде, где только могла.

«Мы должны заплатить цену войны на европейской земле», — сказал он, но добавил, что люди не пострадают, поскольку национальная финансовая система справится.

"Мы будем брать иракскую нефть, ... Я попытаюсь поговорить и с Венесуэлой. Мы возьмем откуда угодно. Мы не брезгливы", - сказал Вучич.

Сербия также планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году и увеличила количество газа, которое она хранит в хранилищах, до самого высокого уровня.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Vuçiç: “Serbiya Azərbaycandan təbii qaz almağı planlaşdırır”

Самое читаемое

Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
23 августа 2022 г. 07:24
SOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании
ФотоSOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании
24 августа 2022 г. 21:03
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
26 августа 2022 г. 13:30
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
29 августа 2022 г. 06:38
British Airways планирует отменить около 10 тысяч рейсов
British Airways планирует отменить около 10 тысяч рейсов
23 августа 2022 г. 07:37
ГПС: Контрабандист бросил наркотики на границе и сбежал обратно в Иран
ФотоГПС: Контрабандист бросил наркотики на границе и сбежал обратно в Иран
23 августа 2022 г. 15:47
Украина будет готова ко вступлению в Евросоюз к 2024 году - Шмыгаль
Украина будет готова ко вступлению в Евросоюз к 2024 году - Шмыгаль
23 августа 2022 г. 20:51
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
24 августа 2022 г. 09:53
Главы Азербайджана и Казахстана ознакомились с проектом детского центра в Физули
ФотоГлавы Азербайджана и Казахстана ознакомились с проектом детского центра в Физули
24 августа 2022 г. 17:20
Чехия планирует созвать саммит ЕС по ценам на энергию
Чехия планирует созвать саммит ЕС по ценам на энергию
24 августа 2022 г. 20:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi