Вучич: Сербия планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году

Сербия также планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году.

Сербия планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил Президент Сербии Александр Вучич.

Вучич подчеркнул, что финансы страны достаточно устойчивы, чтобы обеспечить альтернативы российским энергоносителям, чтобы справиться с нехваткой поставок, ожидаемой в ближайшие месяцы.

Балканская страна сильно зависит от российской нефти и газа, которые были подорваны после войны в Украине и введения санкций против Москвы со стороны ЕС, к которому стремится присоединиться Сербия.

Вучив сказал, что Сербия искала источники топлива везде, где только могла.

«Мы должны заплатить цену войны на европейской земле», — сказал он, но добавил, что люди не пострадают, поскольку национальная финансовая система справится.

"Мы будем брать иракскую нефть, ... Я попытаюсь поговорить и с Венесуэлой. Мы возьмем откуда угодно. Мы не брезгливы", - сказал Вучич.

Сербия также планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году и увеличила количество газа, которое она хранит в хранилищах, до самого высокого уровня.