Вучич: Проект IGB важен и для Сербии

Реализация интерконнектора Греция-Болгария (IGB) является важной и для Сербии.

Реализация интерконнектора Греция-Болгария (IGB) является важной и для Сербии.

Как сообщает Report, об этом президент Сербии Александр Вучич заявил на церемонии ввода в эксплуатацию IGB в Софии.

"Хочу поздравить наших болгарских и греческих друзей с успешным завершением этого интерконнектора. Проект очень важен и для Сербии", - сказал Вучич.

Он отметил, что строительство интерконнектора между Сербией и Болгарией уже началось: "Надеюсь, что через год строительные работы будут завершены обеими сторонами", — заявил президент Сербии и выразил надежду, что в 2023 году аналогичная церемония пройдет и в его стране.

По словам Вучича, ввод в эксплуатацию IGB важен с точки зрения объемов поставляемого природного газа в условиях ожидания холодной зимы.

Газопровод Греция-Болгария введен в коммерческую эксплуатацию сегодня, в церемонии пуска линии в столице Болгарии Софии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

IGB соединен с Трансадриатическим газопроводом в Греции, что позволит доставлять по нему в Болгарию азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз".