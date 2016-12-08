Вторая фаза проекта Petlim завершится в первом квартале следующего года

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Вторую фазу проекта контейнерного порта Petlim планируется завершить в первом квартале 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), в ближайшее время в крупнейшем контейнерном порту Эгейского моря завершатся работы по картографической штриховке морского дна, после чего станет возможной осадка на глубину 16 метров.

"В проекте Petlim предусмотрено также строительство отдельного грузового причала. Тяжелые грузы, предназначенные для другого проекта SOCAR – нефтеперерабатывающего завода STAR - будут загружаться на этом причале”, - сообщили в SOCAR.

В компании отметили, что первая фаза строительства терминала мощностью 1,5 млн. TEU завершена на этой неделе. Потенциал первой фазы – 800 контейнеров.

“Порт Petlim, начавший деятельность в рамках стратегического сотрудничества с APM Terminals, нацелен на удовлетворение требований SOCAR в сфере логистики сейчас и в будущем. После того как он будет запущен на полную мощность, сюда смогут заходить плавающие в Мраморном, Эгейском и Средиземном морях крупнейшие контейнеровозы, способные принять 11 тыс. контейнеров”.

Отметим, что доля Petkim Holding в Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. равна 70%, инвестиционной компании Goldman Sachs - 30%. Еще на стадии строительства порта Petlim Goldman Sachs International оценил стоимость проекта в размере 1 млрд. долларов и приобрел 30%-ную долю в проекте за 300 млн. долларов.

В то же время компания APM Terminals, входящая в группу Maersk, осуществляющую управление контейнерными терминалами, подписала контракт об эксплуатации порта сроком на 28 лет после завершения проекта. Первая фаза проекта завершена в 2015 году и передана в управление компании APM Terminals группы Maersk.