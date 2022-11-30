О нас

Встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ 3 и 4 декабря пройдут онлайн

Встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ 3 и 4 декабря пройдут онлайн Встречи министров ОПЕК 3 декабря и ОПЕК+ 4 декабря пройдут в режиме видеоконференции.
Энергетика
30 ноября 2022 г. 01:50
Встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ 3 и 4 декабря пройдут онлайн

Встречи министров ОПЕК 3 декабря и ОПЕК+ 4 декабря пройдут в режиме видеоконференции.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" несколько делегатов.

"Подтверждено, что встречи пройдут онлайн", - сказали они.

В конце сентября министры ОПЕК+ приняли решение впервые встретиться очно после почти двухлетних заседаний в режиме онлайн. Переговоры прошли 5 октября в Вене - там было принято решение о снижении квот на добычу нефти на 2 млн б/с с ноября.

Тогда же министры ОПЕК+ решили встречаться не каждый месяц, а раз в полгода, однако следующая встреча была назначена на 4 декабря - день, предшествующий началу вступления в силу эмбарго ЕС на закупку российской нефти.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avstriyada OPEC nazirlərinin növbəti görüşü keçiriləcək

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
ФотоСГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
24 ноября 2022 г. 11:28
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57
Владимир Тимошенко награжден орденом Шохрат
Владимир Тимошенко награжден орденом "Шохрат"
24 ноября 2022 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi