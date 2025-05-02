О нас

Встреча восьми стран ОПЕК+ состоится 3 мая

Встреча восьми стран ОПЕК+ состоится 3 мая Встреча восьми стран ОПЕК+, добровольно согласившихся на сокращение добычи нефти сверх квоты на 2,2 млн баррелей в сутки, перенесена с 5 на 3 мая.
Энергетика
2 мая 2025 г. 18:43
Встреча восьми стран ОПЕК+ состоится 3 мая

Встреча восьми стран ОПЕК+, добровольно согласившихся на сокращение добычи нефти сверх квоты на 2,2 млн баррелей в сутки, перенесена с 5 на 3 мая.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В начале апреля эти страны неожиданно приняли решение с мая ускорить наращивание добычи нефти до 411 тыс. б/с вместо запланированных изначально 135 тыс. б/с и проводить встречи (часто онлайн) каждый месяц.

На предстоящем заседании планируется обсудить параметры добычи на июнь.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке OPEC+ ölkələrinin görüşü sabah olacaq

Самое читаемое

Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
26 апреля 2025 г. 10:00
В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном
В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном
26 апреля 2025 г. 17:47
Министр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
ФотоМинистр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
30 апреля 2025 г. 18:36
Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана
Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана
1 мая 2025 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi