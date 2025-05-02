Встреча восьми стран ОПЕК+ состоится 3 мая

Встреча восьми стран ОПЕК+, добровольно согласившихся на сокращение добычи нефти сверх квоты на 2,2 млн баррелей в сутки, перенесена с 5 на 3 мая.

Встреча восьми стран ОПЕК+, добровольно согласившихся на сокращение добычи нефти сверх квоты на 2,2 млн баррелей в сутки, перенесена с 5 на 3 мая.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В начале апреля эти страны неожиданно приняли решение с мая ускорить наращивание добычи нефти до 411 тыс. б/с вместо запланированных изначально 135 тыс. б/с и проводить встречи (часто онлайн) каждый месяц.

На предстоящем заседании планируется обсудить параметры добычи на июнь.