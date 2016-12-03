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    СМИ: Встреча стран ОПЕК и нерезидентов нефтяного картеля состоится в Вене 10 декабря

    Ранее поступала информация, что площадкой для переговоров могут стать Москва или Доха

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Представители стран - членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в организацию, проведут 10 декабря совещание в Вене, где обсудят сокращение добычи нефти. 

    Как сообщает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК.

    Ранее поступала информация, что площадкой для переговоров могут стать Москва или Доха. Официального подтверждения о месте проведения встречи пока нет.

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