СМИ: Встреча стран ОПЕК и нерезидентов нефтяного картеля состоится в Вене 10 декабря

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Представители стран - членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в организацию, проведут 10 декабря совещание в Вене, где обсудят сокращение добычи нефти.

Как сообщает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК.

Ранее поступала информация, что площадкой для переговоров могут стать Москва или Доха. Официального подтверждения о месте проведения встречи пока нет.