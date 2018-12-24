Президент ОПЕК: Следующая встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК пройдет в Баку в первом квартале

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Совместная встреча мониторингового комитета ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, соберется в Баку в конце февраля или начале марта.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на конференции Организации арабских стран — экспортёров нефти.

Как отметил министр ОАЭ, на встрече производители нефти проведут переговоры о возвращении нефтяного рынка к балансу, достигнутому летом 2018 года.

Советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева подтвердила информацию о проведении следующей встречи ОПЕК+ в конце февраля или начале марта, однако она отметила, что точная дата проведения встречи пока неизвестна.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти в течение полугода суммарно для всех стран-участниц на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч - на страны, не входящие в организацию.