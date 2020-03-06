Встреча ОПЕК+ задерживается из-за проведения двусторонних переговоров

Министерская встреча ОПЕК+, которая должна принять окончательное решение по объемам и срокам дополнительного ограничения добычи нефти из-за ситуации с коронавирусом, до сих пор не началась.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сейчас идет ряд двусторонних консультаций, сообщил источник в одной из делегаций.

Встреча должна была начаться в 10:00 по венскому времени, но уже задерживается более чем на полтора часа.

Министр энергетики России Александр Новак прибыл в штаб-квартиру ОПЕК в районе 10:20. Ранее он покинул Вену в среду, 4 марта, до завершения заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который обсуждал дополнительные ограничения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Россия и Казахстан, по данным источников ТАСС, не поддержали это предложение.

Сегодня Новак должен озвучить позицию России по объемам и срокам сокращения.