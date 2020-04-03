Встреча ОПЕК+ может пройти на следующей неделе

Организация стран — экспортеров нефти готовится к переговорам в формате ОПЕК+, которые могут пройти на предстоящей неделе.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, принимающий участие в подготовительном процессе.

«Встреча может состояться на следующей неделе. Мы начали коммуникации со странами по этому вопросу», — сказал источник. Он отметил, что инициатором стала Саудовская Аравия.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом призвал страны вместе бороться с нефтяным кризисом, сократив добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки.

Напомним, что страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, либо о ее продлении. Министр энергетики Александр Новак заявил ранее, что Москва не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти.

В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на рынке, 9 марта падение цен достигало 30%.

Между тем, накануне цены на нефть уверенно начали расти на сообщениях о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения об ограничении добычи.

В результате стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures вчера к 17:36 по московскому времени составила 32,73 долларов США за баррель, что на 7,99 долларов США (на 32,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 6,63 долларов США (на 32,64%) - до 26,94 долларов США за баррель.