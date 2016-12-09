Встреча не входящих в ОПЕК стран 10 декабря может быть перенесена

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Встреча стран-производителей вне ОПЕК может не состояться 10 декабря и будет перенесена на более поздний срок. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, эти слухи привели к росту волатильности нефтяных цен. Однако позже министерство энергетики России подтвердило, что заседание состоится 10 декабря, как и было запланировано.

По мнению Bloomberg, эти слухи распространились на фоне новости о том, что Россия с сомнением относится к программе сокращения нефтедобычи ОПЕК. Так, ожидается, что на встрече с членами ОПЕК Россия попросит картель подробно рассказать, как именно планируется выполнять заключенное 30 ноября соглашение в свете информации о предполагаемом росте добычи в ноябре до нового исторического максимума в 34,16 млн баррелей в сутки. Российская сторона отметила, что сдержит обещание сократить объем своей добычи на 300 тыс. баррелей в сутки только при условии, что и ОПЕК снизит свою до согласованных 32,5 млн баррелей в сутки. То есть сейчас ОПЕК должен сократить объемы добычи не на 1,2 млн баррелей, а 1,7 млн баррелей в сутки, чтобы достичь предварительно согласованного уровня. По этой причине ожидается, что завтрашний саммит пройдет в напряженной обстановке.

Аналитическая группа Report прогнозирует резкое снижение цен до 45 долларов/баррель в случае, если в ходе завтрашней встречи возникнут какие-либо проблемы.