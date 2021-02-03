Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ завершилась без рекомендаций по добыче

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 3 марта, а 4 марта - уже министерская встреча ОПЕК+

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в среду длилось чуть более часа и завершилось без каких-либо заключений по уровням добычи нефти после марта.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС два источника в ОПЕК.

"Абсолютно никаких рекомендаций", - сказал один из собеседников, добавив, что министры лишь обсудили отчет секретариата ОПЕК по ситуации на рынке нефти, призвали отстающие страны компенсировать перепроизводство, на этом встреча завершилась.

Другой собеседник агентства подтвердил это, отметив, что следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 3 марта, а 4 марта - уже министерская встреча ОПЕК +, на которой будут обсуждаться решения по добыче на апрель.

Ранее источник ТАСС после начала встречи сообщил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ не планирует обсуждать планы по добыче для стран альянса. Более того, в отсутствие громкой повестки министры сделали заседание полностью закрытым, без вступительных речей, которые обычно транслируются для прессы.

В министерский мониторинговый комитет входят восемь стран из 23 участвующих в соглашении. Основная функция мониторингового комитета, работу которого возглавляют Россия и Саудовская Аравия, заключается в контроле соблюдения сделки. Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2020 года план по сокращению добычи нефти на 7,7 млн б/с был выполнен на 99%. В то же время в ОПЕК+ накопились долги за недовыполненные квоты в предыдущие месяцы, комитет регулярно проверяет темпы их компенсации.

Напомним, что в январе страны ОПЕК+ согласовали договоренности по добыче на февраль и март — добычу, причем ненамного увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение в рамках сделки смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте. Базой отсчета для этих сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Вместе с тем Саудовская Аравия в эти месяцы в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Свою добычу сократят и еще ряд стран ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение к январю составляет 1,425 миллиона баррелей в сутки. А если сравнивать с базой отсчета сделки ОПЕК+, то в феврале получается сокращение на 8,55 миллиона баррелей в сутки (с мая 2020 года было на 9,7 миллиона, с августа — 7,7 миллиона, с января — 7,2 миллиона).