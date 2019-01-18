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    Встреча министерского комитета ОПЕК+ пройдет в Баку 18 марта - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ 27-ое заседание совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК состоится 17 марта. 

    Как передает Report, об этом заявило Министерство энергетики Азербайджана.

    ***13:46

    13-ая министерская встреча стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств пройдет 18 марта в Баку.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе ОПЕК.

    На встрече будут участвовать как члены ОПЕК, так и не ОПЕК. Комитет будет также мониторить и новую сделку ОПЕК+, вступившую в силу с января 2019 года.

    На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря прошлого года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. 

    Согласно новому решению, с января 2019 года Азербайджан взял на себя обязательство сократить суточную добычу примерно на 20 тыс. баррелей.

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