Всплеск пандемии остановил нефтяное ралли

В годовом сопоставлении нефть марки Brent подешевела на 15,13%, западно-техасская эталонная смесь WTI — на 11,04%

На уходящей неделе цены на нефть развернулись от роста к быстрому снижению. Давление на рынки оказало ужесточение и продление карантинных мер в некоторых европейских странах, коронавирусный всплеск и рост безработицы в США, а также рекордный уровень инфицирования в Китае.

Как передает Report со ссылкой на enkorr, последние торги уходящей недели завершились для Brent на уровне 54,84 доллара США (-2,80%), для WTI — 52,06 доллара США (-2,82%) за баррель. В период с 11 по 15 января цены на эталонные сорта нефти колебались в диапазоне 54,78–57,38 долларов США и 52,06–53,89 долларов США соответственно. Максимальные цены за январь составили 57,38 долларов США и 53,89 долларов США соответственно.

В годовом сопоставлении нефть марки Brent подешевела на 15,13%, западно-техасская эталонная смесь WTI — на 11,04%.

Рост цен в первой половине недели был обусловлен данными Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) о снижении запасов сырой нефти в Соединенных Штатах на 5,8 млн баррелей и 3,2 млн баррелей соответственно. При этом отраслевые эксперты прогнозировали снижение запасов примерно на 2,3 млн баррелей.

В то же время отраслевые данные свидетельствуют об увеличении товарных запасов бензина и дистиллятов. Так, на фоне значительного падения экспорта американского ДТ — до 714 тыс. баррелей в сутки с 1 232 тыс. баррелей в сутки — запасы дизтоплива в Соединенных Штатах достигли по итогам предыдущей недели 163 млн баррелей, что является максимальным показателем с 9 октября 2020 года.

Рост предложения ДТ в сочетании с увеличением запасов бензина может подавить восстановление нефтяной промышленности, которое началось с появлением вакцин против COVID, предупреждает Bloomberg.

Главным фактором давления на нефтяные рынки стал всплеск заболеваемости COVID-19. Он привел к локдаунам в европейских государствах и быстрому расширению карантинной зоны в Китае, где был зафиксированный самый резкий всплеск количества инфекций за последние 10 месяцев. Рекордный уровень заболеваний был также зафиксирован в США.

Тревоги инвесторов были усилены медленным развертыванием вакцинации, появлением новых штаммов коронавируса и данными о гибели пациентов после антиковидных прививок в Швеции и Германии.

Ухудшение глобальной эпидемиологической ситуации перевесило такие медвежьи факторы, как снижение запасов нефти в США, увеличение импорта черного золота Китаем на 7,3% по итогам 2020 года и ослабление доллара после анонсирования избранным президентом США Джо Байденом программы ликвидации последствий COVID-19 стоимостью около 2 трлн долларов США.

Мощным медвежьим фактором остается решение Саудовской Аравии в одностороннем порядке сократить нефтедобычу в феврале-марте на 1 млн баррелей в сутки и сократить отгрузку сырой нефти некоторым своим покупателям в Азии.

Финансовые и отраслевые аналитики расходятся в своих прогнозах в отношении спроса и цен на нефть в первой половине 2021 года. Так, EIA повысило ценовой прогноз по нефти марки Brent в 2021 году до 52,7 доллара США (ранее ожидалась средняя цена 48,53 долл./барр.). В то же время ОПЕК прогнозирует большие риски для спроса на нефть в первой половине 2021 года. Официальный представитель Международного энергетического агентства в конце недели заявил, что низкая скорость и реакция на вакцины от COVID-19, омрачают перспективы рынка.

Между тем, по мнению стратегов JPMorgan Chase & Co., инвесторы должны наращивать свои товарные позиции, снижать долю облигаций и поддерживать риски, связанные с ценными бумагами.