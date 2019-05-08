​Всемирный нефтяной конгресс может пройти в Баку в 2023 году

Всемирный нефтяной совет выдвинул кандидатуру Баку на проведение 24-го Всемирного нефтяного конгресса в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на заседании Национального нефтяного комитета Азербайджана.

Министр отметил, что на Национальный нефтяной комитет ложатся важные задачи по получению необходимой поддержки, и дал соответствующие поручения.

Замминистра энергетики Эльнур Солтанов в своем выступлении сказал, что кандидат на проведение конгресса будет определен тайным голосованием на следующей встрече в Санкт-Петербурге в июне 2019 года. Помимо Азербайджана, в число стран-кандидатов входят Канада, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина и Казахстан.

Азербайджанский национальный нефтяной комитет был учрежден в 2005 году и в том же году избран членом Всемирного нефтяного совета (WPC) на конгрессе в Йоханнесбурге, ЮАР. Главным организатором Всемирного нефтяного конгресса, проводимого каждые три года, является Всемирный нефтяной совет, созданный в 1933 году. Конгресс является международной платформой для обсуждения важных вопросов нефтегазовой отрасли и принятия важных решений. Совет, объединяющий 65 государств-членов, охватывает 96 процентов производителей и потребителей нефти и газа по всему миру.