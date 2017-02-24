Всемирный банк выделил ЗАО "Южный газовый коридор" первый транш кредита для TANAP

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня Международный банк реконструкции и развития (IBRD, член группы Всемирного банка) выделил первый финансовый транш в размере 108,4 млн долларов ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮКГ) на проект строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Как сообщает Report, эти средства являются частью кредитной линии на сумму 400 млн долларов, выданной на 30 лет ЗАО "Южный газовый коридор" для проекта TANAP под государственные гарантии Азербайджана в соответствии с принятым 20 декабря 2016 года решением Совета директоров Всемирного банка (ВБ).

Решение IBRD о выдаче кредита на реализацию проекта, а также итоги проведенного анализа по проекту стали основанием для положительного решения по кредитованию со стороны входящего в группу Всемирного банка многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB).

Помимо этого, 27 февраля ЗАО "Южный газовый коридор" получит финансовый транш в размере 162,6 млн долларов из кредитной линии на сумму 600 млн долларов, выданной на 30 лет ЮКГ для проекта TANAP под государственные гарантии Азербайджана, согласно принятому 21 декабря 2016 года решению Совета директоров AIIB.

Отметим, что вчера в Баку прошло третье заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора". В рамках заседания проведены четыре пленарные сессии, заслушаны отчеты о проделанной по проекту "Южного газового коридора" работе, организованы встречи с рядом международных финансовых институтов, состоялись различные обсуждения. По итогам заседания подписана совместная декларация.

Отметим, что первое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" состоялось 12 февраля 2015 года, второе заседание – 29 февраля прошлого года.