Всемирный банк выделил BOTAŞ кредит на 400 млн долларов для проекта TANAP

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня Всемирный банк и компания BOTAŞ, владеющая 30% акций проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP), подписали кредитное соглашение на 400 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, документ подписали вице-президента ВБ по Европе и Центральной Азии Сирил Мюллер и гендиректор BOTAŞ Бурхан Озджан.

На церемонии также принял участие министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак. Он отметил, что первые поставки газа по TANAP запланированы в будущем году.

По его словам, Турция уже в этом году достигнет договоренности с другими международными финансовыми организациями о получении кредита на общую сумму 3 млрд долларов.

Отметим, что в январе правительство Азербайджана и Всемирный банк подписали соглашение о выделении кредита на проект TANAP.

Документ со стороны ВБ подписала региональный директор ВБ по Южному Кавказу Мерси Тембон, с азербайджанской стороны – гендиректор ЗАО "Южный газовый коридор” Афган Исаев (бенефициар) и министр финансов Самир Шарифов (гарант).

20 декабря Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение о выделении кредита в размере 800 млн долларов на проект Трансанатолийского газопровода (TANAP). Из них 400 млн долларов получило ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) под государственные гарантии Азербайджана, остальные 400 млн - компания BOTAŞ под государственные гарантии Турции.

Кредит выделен ЗАО "Южный газовый коридор” сроком на 30 лет, BOTAŞ – на 29 лет при 5 годах льготного периода.