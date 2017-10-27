Всемирный банк ухудшил прогноз цен на нефть

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Всемирный банк пересмотрел в худшую сторону прогноз стоимости нефти в 2017 и 2018 годах.

Как сообщает Report со ссылкой на "Ведомости", об этом говорится в опубликованном докладе банка.

"На 2017 год понижен прогноз цен на нефть в среднем на 2 доллара, до уровня 53 долларов за баррель, что на 23,8% выше, чем в 2016 году", - отмечается в документе.

Как поясняет банк, запасы нефти на мировом рынке продолжают снижаться в условиях сильного спроса, ограничений ОПЕК и стабилизации добычи сланцевой нефти в США.

Прогноз цены на нефть в 2018 году был понижен на 4 доллара и составляет теперь 56 долларов за баррель.

В 2018 году ожидается рост спроса на нефть, при этом ожидается, что рост цен на металлы остановится. "Поставки таких нефтедобывающих стран, как Ливия, Нигерия и Венесуэла, могут быть нестабильными. Члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны могут согласиться и дальше сокращать нефтедобычу, поддерживая давление на рост цен", - говорится в докладе.